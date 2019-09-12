В Невском районе Петербурга демонтируют очередной незаконный автосервис

В рамках очередного рейда по выявлению незаконно занятых земельных участков в Петербурге сотрудники городского комитета по контролю за имуществом приступили к демонтажу здания автомастерской и торговой точки по реализации продуктов питания, самовольно размещенных по адресу: Фаянсовая улица, д. 18, лит. Б, Ж, Ч, Д в Невском районе Петербурга.

Как сообщили в ККИ, общая площадь незаконно используемых помещений составляет около 4 тыс. кв. м. Хозяйственную деятельность на данных объектах в отсутствие правоустанавливающих документов осуществляло ООО «Кампраст». Ранее руководству компании выдавалось уведомление о необходимости добровольного освобождения объектов, однако в установленные сроки этого сделано не было.

В начале сентября “Ъ-СПб” писал, что еще один незаконный автосервис, размещенный на площади 300 кв. м, был демонтирован на улице Фучика во Фрунзенском районе Петербурга.