Очередной незаконный автосервис демонтируют на улице Фучика в Купчино

В рамках очередного рейда сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с подведомственной организацией приступили к демонтажу здания автосервиса, самовольно размещенного на принадлежащем городу земельном участке по адресу: улица Фучика, вблизи дома 12, корпус 3, лит. А во Фрунзенском районе города.

Как сообщили в ККИ, после проведенного в июле обследования данной территории, было выявлено, что участок площадью более 300 кв. м используется без правовых оснований индивидуальными предпринимателями. Пользователю земли было предписано добровольно освободить участок, однако в указанные сроки этого сделано не было. В итоге на объекте демонтировали ограждение с автоматическими воротами (84 погонных метра), два пункта шиномонтажа (15 и 44 кв. м), два бытовых контейнера (11 и 24 кв. м), стеллаж для хранения шин (7 кв. м), два тента (50 и 166 кв. м).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что незаконный автосервис также демонтировали на улице Фучика около дома 17.