Банки выступили против платы за сведения о долговой нагрузке клиентов от специализированных бюро

Банки не хотят платить за сведения о долговой нагрузке клиентов от бюро кредитных историй (БКИ), сообщил РБК со ссылкой на источники. По информации издания, с таким заявлением некоторые кредитные организации выступили на закрытой встрече с представителями Центробанка и БКИ.

О том, что БКИ обяжут за плату рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) для банков, говорится в поправках к закону «О кредитных историях», внесенном в Госдуму. На данный момент банки покупают у КБИ кредитные истории заемщиков, но с 1 октября будут обязаны учитывать ПДН при выдаче кредитов и пока могут рассчитывать его самостоятельно. Стоимость кредитных историй формируется в зависимости от количества запросов, определять стоимость расчета ПДН будет ЦБ.

Представители банков предложили сделать эту услугу КБИ бесплатной или создать информационную систему, которая собирала бы данные о ПДН. В пресс-служб ВТБ заявили, что выступают за предоставление банкам права самостоятельно определять, какой способ получения сведений о долговой нагрузке они будут использовать. В Сбербанке, которому принадлежит одно из крупнейших КБИ, считают, что за расчет необходимо платить. Сами КБИ не согласны рассчитывать ПДН на безвозмездной основе.

Напомним, поправки к закону «О кредитных историях» внесены в Госдумы, но еще не приняты в первом чтении. В документе также идет речь о том, что сведения о доходах россиян могут передать БКИ. В Пенсионном фонде России заявили, что по закону персональные данные нельзя передавать без согласия гражданина. В ЦБ считают, что предоставление сведений о действующих займах без согласия клиентов может стать нарушением их прав.