Volkswagen модернизировал модель e-up!

Компания Volkswagen представила модернизированный вариант электромобиля e-up!

Модель не изменилась внешне и не получила ничего нового в салоне, не считая иных отделочных материалов, но стала первым автомобилем бренда с новым логотипом. Также Volkswagen e-up! получил ряд технических нововведений.

Хэтчбек после обновления оснащается новой батареей, емкость которой выросла до 32,3 кВт/ч (ранее 18,7 кВт/ч). Это позволило увеличить запас хода без подзарядки на 100 км — со 160 до 260 км. 83-сильный электромотор, установленный спереди, остался прежним.

В Европе продажи обновленного Volkswagen e-up! начнутся в течение 2019 года.