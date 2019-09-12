Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ

Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика. Как утверждал господин Иванчик, ему предложили преподавать в университете бесплатно, так как у факультета недостаточно средств на оплату его труда.

«В отношении МГУ им. М. В. Ломоносова организовано проведение предварительной проверки информации»,— сообщили «РИА Новости» в Роструде. Ведомство отметило, что сотрудники МГУ не обращались в службу в связи с проблемами, связанными с оформлением совместительства и оплаты труда.

Как ранее рассказал “Ъ” господин Иванчик, в новом учебном году совместителей на истфаке МГУ решили оставить вовсе без оплаты. При этом, по словам ученого, работа штатных преподавателей и совместителей ничем не отличается. Он согласился работать бесплатно.

И. о. декана факультета Лев Белоусов заявил, что на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. По его словам, господин Иванчик не встречался в начале 2019/20 учебного года с руководством факультета, и ему не предлагалось читать лекции на факультете в указанный период.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Из МГУ отчислили зарплату».