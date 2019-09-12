Сотрудника фонда поддержки предпринимательства в Удмуртии подозревают в хищении 16,2 млн рублей

Сотрудника муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в Игринском районе подозревают в хищении 16,2 млн руб. муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, сотрудник фонда в период с 2012 по 2019 годы незаконно кредитовал себя как индивидуального предпринимателя и не возвращал взятые деньги. В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Игринском фонде поддержи предпринимателей в Удмуртии обнаружили недостачу в 29 млн руб. По итогам данного факта работниками Удмуртского фонда было направлено заявление о преступлении в адрес МВД региона.