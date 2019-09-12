Центральные улицы Петербурга перекрывают из-за крестного хода

Утром в четверг, 12 сентября, улицы в центре Петербурга начали перекрывать из-за крестного хода, посвященного дню памяти князя Александра Невского.

В настоящий момент запрещена парковка на Казанской площади, по Казанской улице — от Гороховой до Невского проспекта, а также по нечетной стороне набережной канала Грибоедова — от Казанской площади до Гороховой улицы и в переулке Сергея Тюленина.

Напомним, что во время проведения крестного хода в период с 10:30 до 13:30 будет поэтапно закрываться для проезда Невский проспект — на участке от Казанской улицы до площади Александра Невского и площадь Александра Невского.