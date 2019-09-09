В центре Петербурга ограничат движение из-за крестного хода

В центре Петербурга 12 сентября пройдет крестный ход. Из-за его проведения 11 и 12 сентября движение в центре города будет ограничено.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), с 20:00 11 сентября до 11:30 по мск 12 сентября для движения закроют Казанскую площадь, участок Казанской улицы от Гороховой улицы, прилегающие в Казанской площади улицы и частично площадь Александра Невского, от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

Во время проведения крестного хода , 12 сентября, в период с 10:30 до 13:30 по мск, будет поэтапно закрыт для проезда участок Невского проспекта от Казанской улицы до площади Александра Невского и площадь Александра Невского. Парковка в указанные дни возле Казанской площади будет запрещена.