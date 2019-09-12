СМИ: заммэра Хабаровска по соцвопросам подозревают в превышении полномочий

Заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольга Тен, курирующая образование, здравоохранение и культуру, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах региона. Собеседники агентств не уточнили, в чем именно подозревают госпожу Тен.

Агентства отметили, что в региональных управлениях МВД и ФСБ, а также в управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области эту информацию не комментируют. В мэрии города также не ответили на вопросы об уголовном деле, но сообщили, что госпожа Тен находится на рабочем месте и проводила совещание.

Мэром Хабаровска является Сергей Кравчук («Единая Россия»). В сентябре 2018 года он победил на выборах, получив 39,97% голосов избирателей.