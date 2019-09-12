Кубань стала пятой в стране по объемам доходов регионального бюджета

Согласно прогнозам, собственные доходы бюджета Краснодарского края в 2019 году превысят 300 млрд руб. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась. По его словам, в планах региона догнать по объему собственных доходов Московскую область и Санкт-Петербург. В настоящее время край занимает пятую строчку рейтинга бюджетных доходов среди российских регионов, в 2018 году Кубань была на седьмой позиции.

Как ранее писал “Ъ-Кубань, бизнесмен и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий перечислил в бюджет Краснодарского края 15,1 млрд руб. налогов от продажи 29,1% акций торговой сети «Магнит». Благодаря этому доходы консолидированного бюджета региона в 2019 году выросли на 21,7%.

По информации Игоря Галася, основной прирост поступлений в консолидированный бюджет края обеспечивают хозяйствующие субъекты топливно-энергетического комплекса, потребительской сферы, отраслей транспорта и агропромышленного комплекса. По налогу на прибыль рост доходов составил 128,8%.

Самый высокий рост доходов зафиксирован в промышленности (103,7%), сельском хозяйстве (102,5%), транспортировке и хранении (101,9%), розничной торговле (102,3%), курортной отрасли (102,1%) и общественном питании (100,8%).

Кроме того, по итогам этого года государственный долг Краснодарского края снизится почти на 40 млрд руб. и будет составлять около 100 млрд руб.

Василий Хитрых