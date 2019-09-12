Экс-директор «Спецгазавтотранса» из Удмуртии не согласился с предъявленным обвинением

Бывший руководитель «Спецгазавтотранса» из Удмуртии Владимир Тумаев, которого обвиняют в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью своего бизнес-партнера Вадима Стяжкина, не согласился с предъявленным обвинением. Уголовное дело рассматривалось в Индустриальном райсуде Ижевска.

«Уважаемый суд, ваша честь! Все это ложь, дело сфабриковано. Я не доверяю ни следователю следственного комитета по Удмуртии, ни его руководству совместно со стороной обвинения. Свое отношение к обвинению выскажу позднее»,— заявил господин Тумаев. Находящийся на скамье подсудимых Дмитрий Литвинов, которого следствие считает исполнителем преступления, также не признал своей вины.

Отметим, ранее Владимира Тумаева обвиняли по ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство). Однако позже обвинение было смягчено, и теперь подсудимому вменяются ч. 3 ст. 33 и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью). Дмитрию Литвинову инкриминируются п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия). Он находится под стражей, Владимир Тумаев — под домашним арестом.

Подробности читайте в материале “Ъ-Удмуртия” «Ветеран футбола отверг бизнес-конфликт».