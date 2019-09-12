В Краснодарском крае при господдержке застраховано 75,5 тысячи га сельхозземель

По итогам первого полугодия 2019 года Краснодарский край занял первое место в Южном федеральном округе по объему субсидируемого агрострахования. На Кубани на восстановленную господдержку страхования растениеводства и животноводства из федерального и краевого бюджетов выделено около 340 млн руб. Площадь сельхозкультур, застрахованных с господдержкой, составляет 75,5 тыс. га

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, аграрии в регионе могут получить дополнительную господдержку на каждый застрахованный гектар. «Прошу обратить внимание на важность страхования озимых посевов. Мы готовы увеличивать объем финансирования государственной поддержки этого направления, но важно видеть соответствующий интерес к практике агрострахования», – сказал господин Коробка.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край занял шестую строчку среди регионов России по объему агрострахования с суммой начисленной страховой премии в размере 111,8 млн руб. Из них 105,3 млн руб. приходятся на растениеводство и 6,4 млн руб. – на животноводство.

Василий Хитрых