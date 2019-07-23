Краснодарский край занял шестое место среди регионов по объему агрострахования

Национальный союз агростраховщиков составил рейтинг из 10 российских регионов-лидеров по объему рынка агрострахования с государственной поддержкой. Краснодарский край занял шестую строчку ТОП-10 с суммой начисленной страховой премии в размере 111,8 млн руб. Из них 105,3 млн руб. приходятся на растениеводство и 6,4 млн руб. – на животноводство.

Всего в России в первом полугодии 2019 года начислено 1,95 млрд руб. страховой премии по договорам агрострахования с господдержкой. В первую пятерку регионов-лидеров входят Воронежская (368 млн руб.), Самарская область (241,9 млн руб.), Республики Татарстан (158,6 млн руб.) и Мордовия (145,8 млн руб.), а также Орловская область (140,1 млн руб.).

«Кубань в 2019 году восстановила господдержку страхования яровых культур, и за счет этого регион не только вошел в первую десятку в России по объему рынка, но и вышел по этому показателю на первое место в Южном федеральном округе, вернув себе лидерские позиции, которые он занимал несколько лет назад», – заявил президент НСА Корней Биждов.

Василий Хитрых