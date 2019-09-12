У координаторов штабов Навального в Екатеринбурге и Тюмени прошли обыски

В Екатеринбурге и Тюмени у координаторов местных штабов политика Алексея Навального Юрия Кузьминых и Ивана Вострикова 12 сентября прошли обыски. С обысками также пришли к сотрудникам штабов Виктору Распопову и Сергею Осколкову, сообщает Znak.com.

По словам господина Кузьминых, полиция пришла утром, когда дома находилась его дочь. Сотрудники силовых структур позвонили соседям, и девочка открыла им дверь. «Мы с утра поехали в больницу. Сейчас срочно возвращаемся домой»,— рассказал он. Вчера, 11 сентября, с обысками пришли к его 70-летней матери в Южноуральске (Челябинская область). По словам Ивана Вострикова, он не стал открывать дверь полицейским, сообщив, что будет ждать приезда адвоката. В ответ ему сообщили, что будут ломать дверь.

Сегодня, 12 сентября, в штабах Алексея Навального как минимум в 39 городах по всей России проходят обыски. Об этом сообщил бывший глава предвыборного штаба политика Леонид Волков в своем Telegram-канале. По некоторым данным, обыски проходят в рамках ст. 174 УК РФ («Отмывание денежных средств»).

Уголовное дело об отмывании денег Следственный комитет России (СКР) возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.

Подробности — в публикации “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».