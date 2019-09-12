Спикер не застраховался от следствия

Председатель Национального собрания Франции, член правящей партии «Вперед, республика!» Ришар Ферран привлечен к суду в качестве «свидетеля-ассистента». Это значит, что он еще не стал обвиняемым, но следователи считают, что к этому в будущем есть основания. Речь идет о деле восьмилетней давности, связанном с конфликтом интересов.

В течение целого дня 57-летний политик отвечал в суде города Лилля на обвинения в том, что в 2011 году страховая компания Mutuelles de Bretagne, которой он руководил, арендовала помещения, принадлежавшие его знакомым. Как уверяют журналисты Canard enchaine и Mediapart, эту операцию провела его подруга Сандрин Дусен, тремя годами позже, в 2014 году, вступившая с ним в официальный брак. К полуночи следователи вынесли постановление о привлечении его к суду в качестве «свидетеля-ассистента».

Это новое возвращение «дела Mutuelles de Bretagne».

В результате этих обвинений в 2017 году Ришар Ферран, занимавший тогда пост министра по делам территорий в правительстве премьер-министра Эдуара Филиппа, не вошел в новый состав правительства при переназначении. Однако тогда следствие решило, что «конфликта интересов» и тем более «мошенничества» не было и политическая карьера Ришара Феррана не пострадала. Он стал председателем фракции правящей партии «Вперед, республика!» в Национальном собрании, а 12 сентября 2018 года занял пост председателя Национального собрания.

Расследование возобновилось, когда общественная ассоциация по борьбе с коррупцией Anticor подала на него в суд. В деле появился истец, оно вновь пришло в движение.

Сам Ришар Ферран уверен в своей невиновности и считает, что статус «свидетеля-ассистента» позволит ему и его адвокатам ознакомиться с доказательствами по делу и дать суду объяснения.

Коллеги господина Феррана в Национальном собрании уже выразили ему свою поддержку.

Весьма вероятно, что господин Ферран не совершил ничего, что шло бы вразрез с правилами или по крайней мере с тем, как их применяли в 2000-х годах. Проблема, однако, в том, что за прошедшие восемь лет общественное мнение стало гораздо строже относиться к делам, которые бросают тень на политиков. Даже если закон не был нарушен, этические нормы стали принципиально важны в условиях разлада народа и власти, так ясно проявившегося в дни «желтых жилетов». Таким образом, вопрос вскоре встанет не о том, будет ли осужден Ришар Ферран, а о том, придется или не придется ему подать в отставку.

Алексей Тарханов, Париж