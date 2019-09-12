В Кузбассе умерла пострадавшая от взрыва метана в жилом доме

63-летняя женщина, получившая ожоги в результате взрыва в жилом доме города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, скончалась в больнице. Соответствующая информация появилась в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, взрыв произошел 5 сентября около 23:00 в частном доме на улице Воронежская. Предположительно, он мог произойти из-за скопившегося газа метана. По предварительным данным, газ мог проникнуть из выработок пласта «Дягилевский», который отрабатывала шахта «Байкаимский шахтер» более полувека назад. После взрыва глава Кузбасса Сергей Цивилев создал оперативный штаб, в состав которого вошли чиновники, сотрудники ведомств и угольщики.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса, специалисты проводят замеры концентрации метана в домах, находящихся над выработкой шахты «Байкаимский шахтер». В зоне обследования находится 95 жилых домов, в которых проживает 248 человек. Из 95 обследуемых домов наличие метана зафиксировано в 13 домовладениях. Их жильцам выданы газоанализаторы для самостоятельного контроля концентрации газа и предложено временно разместиться в отеле.

Господин Цивилев поручил провести бесплатный мониторинг на наличие метана в домах жителей других улиц по их заявлениям. «При обнаружении концентрации газа в воздухе 2% и более, срочно принять меры по расселению жителей»,— цитирует пресс-служба губернатора.

Юрий Зуев