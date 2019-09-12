Нетаньяху рассказал об угрозе Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что позиции России и Ирана, по его мнению, не всегда совпадают. «Да, есть определенные вещи, по которым они, эти позиции, схожи, но не сказал бы, что полностью»,— сказал он в интервью РБК.

Господин Нетаньяху считает, что главная опасность для будущего России — это радикальный ислам, о чем он говорил президенту России Владимиру Путину. «Сегодня он управляется двумя силами: первая — суннитский радикальный ислам, руководство ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России.— “Ъ”) и его группировки... Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток», — пояснил израильский премьер-министр.

Переговоры Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным состоятся сегодня, 12 сентября. Одна из главных тем — Иран. Это будет уже 13-я встреча двух лидеров после начала российской военной операции в Сирии в сентябре 2015 года и третья в 2019 году.

Некоторые политические противники премьер-министра Израиля связывают внеплановые поездки с избирательной кампанией. 17 сентября пройдут внеочередные выборы в Кнессет.

Подробности — в публикации “Ъ” «Биньямин Нетаньяху привлекает Москву к предвыборной кампании».