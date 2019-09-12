Украина вызвала посла Чехии из-за встречи президента с русинами

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулу для «получения разъяснений» после того, как президент страны Милош Земан встретился с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов». В СМИ сообщалось, что на этом мероприятии звучали призывы к автономии Закарпатья.
Русины — часть населения Украины, проживающая в Закарпатской области. Государство не выделяет их в отдельную национальную группу, однако некоторые из них считают себя отдельной нацией, другие — русино-украинцами.
Представитель Чехии эту информацию отрицал и заявил, что страна поддерживает территориальную целостность Украины в рамках границ, признанных мировым сообществом. Он также сообщил, что по этому поводу будет выпущен официальный документ.
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