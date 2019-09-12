США планируют ограничить продажу вейпов

Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками). Одна из причин — массовое употребление этого продукта среди молодежи, сообщается на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб.

Согласно инициативе, власти намерены бороться с электронными сигаретами с приятным вкусом, например, ментола, конфет и фруктов. Такая продукция будет исключаться из рынка. Ограничения не затронут только вейпы, у которых вкус обычного табака. Если производители не согласны с решением властей, им нужно будет обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). После проверки ведомство примет решение о продаже такой продукции.

«Мы не намерены бездействовать, поскольку эти продукты прокладывают путь к обычным сигарет и появлению никотиновой зависимости у молодежи»,— заявил министр здравоохранения Алекс Азар.

В начале сентября американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о росте числа случаев пневмонии, связанных с употреблением вейпов. По меньшей мере 450 случаев было зафиксировано в 33 штатах США, три человека от такой пневмонии умерли, один случай находится в стадии подтверждения.

Подробнее об исследовании — в материале “Ъ” «Использование вейпов может быть связано с пневмониями».