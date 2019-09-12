Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года

Группа A. Черногория—Чехия 0:3 (Соучек, 54; Масопуст, 58; Дарида, 90+4). Англия—Косово 5:3 (Стерлинг, 8; Кейн, 19; Войвода, 38; Санчо, 44; 45+1 — Бериша,1, 49; Муричи, 55).
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Англия
|4
|4
|0
|0
|19:4
|12
|Чехия
|5
|3
|0
|2
|9:8
|9
|Косово
|5
|2
|2
|1
|10:10
|8
|Черногория
|5
|0
|2
|3
|3:13
|2
|Болгария
|5
|0
|2
|3
|5:11
|2
Группа B. Люксембург — Сербия 1:3 (Тюрпель,66 — Митрович,36, 58; Радоньич, 55). Литва — Португалия 1:5 (Андрюшкявичюс, 28 — Роналду, 7, 62, 65, 76; Карвалью, 90+2).
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Украина
|5
|4
|1
|0
|11:1
|13
|Португалия
|4
|2
|2
|0
|10:4
|8
|Сербия
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|Люксембург
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|Литва
|5
|0
|1
|4
|4:15
|1
Группа C
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Германия
|5
|4
|0
|1
|17:6
|12
|Северная Ирландия
|5
|4
|0
|1
|7:4
|12
|Нидерланды
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|Белоруссия
|5
|1
|0
|4
|3:10
|3
|Эстония
|5
|0
|0
|5
|2:18
|0
Группа D
|
|#
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Ирландия
|5
|3
|2
|0
|6:2
|11
|Дания
|5
|2
|3
|0
|15:5
|9
|Швейцария
|4
|2
|2
|0
|10:4
|8
|Грузия
|5
|1
|1
|3
|4:8
|4
|Гибралтар
|5
|0
|0
|5
|0:16
|0
Группа E
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Хорватия
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|Словакия
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|Венгрия
|5
|3
|0
|2
|7:6
|9
|Уэльс
|4
|2
|0
|2
|4:4
|6
|Азербайджан
|5
|0
|1
|4
|5:13
|1
Группа F
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Испания
|6
|6
|0
|0
|17:3
|18
|Швеция
|6
|3
|2
|1
|13:8
|11
|Румыния
|6
|3
|1
|2
|13:7
|10
|Норвегия
|6
|2
|1
|3
|11:8
|9
|Мальта
|6
|1
|0
|5
|2:13
|3
|Фарерские острова
|6
|0
|0
|6
|3:20
|0
Группа G
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Польша
|6
|4
|1
|1
|8:2
|13
|Словения
|6
|3
|2
|1
|12:5
|11
|Австрия
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|Северная Македония
|6
|2
|2
|2
|8:8
|8
|Израиль
|6
|2
|2
|2
|11:11
|8
|Латвия
|6
|0
|0
|6
|1:21
|0
Группа H. Молдавия — Турция 0:4 (Тосун, 37, 79; Тюрюдж, 57; Языджи, 88). Франция — Андорра 3:0 (Коман, 18; Лангле, 52; Бен Йеддер, 90+1). Албания — Исландия 4:2 (Дермаку, 32; Хюсай, 52; Роши, 79; Чикалеши, 83 — Сигурдссон, 47; Сигторссон, 58
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Франция
|6
|5
|0
|1
|19:4
|15
|Турция
|6
|5
|0
|1
|14:2
|15
|Исландия
|6
|4
|0
|2
|10:9
|12
|Албания
|6
|3
|0
|3
|10:9
|9
|Молдавия
|6
|1
|0
|5
|2:17
|3
|Андорра
|6
|0
|0
|6
|0:14
|0
Группа I
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Бельгия
|6
|6
|0
|0
|19:1
|18
|Россия
|6
|5
|0
|1
|18:4
|15
|Казахстан
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|Кипр
|6
|2
|1
|3
|11:6
|7
|Шотландия
|6
|2
|0
|4
|5:13
|6
|Сан-Марино
|6
|0
|0
|6
|0:28
|0
Группа J
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Италия
|6
|6
|0
|0
|18:3
|18
|Финляндия
|6
|4
|0
|2
|8:4
|12
|Армения
|6
|3
|0
|3
|12:11
|9
|Босния
|6
|2
|1
|3
|12:11
|7
|Греция
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
|1
|5
|1:19
|1
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