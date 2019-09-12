12 сентября, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Группа A. Черногория—Чехия 0:3 (Соучек, 54; Масопуст, 58; Дарида, 90+4). Англия—Косово 5:3 (Стерлинг, 8; Кейн, 19; Войвода, 38; Санчо, 44; 45+1 — Бериша,1, 49; Муричи, 55).

ИВНПМО
Англия440019:412
Чехия53029:89
Косово522110:108
Черногория50233:132
Болгария50235:112

Группа B. Люксембург — Сербия 1:3 (Тюрпель,66 — Митрович,36, 58; Радоньич, 55). Литва — Португалия 1:5 (Андрюшкявичюс, 28 — Роналду, 7, 62, 65, 76; Карвалью, 90+2).

ИВНПМО
Украина541011:113
Португалия422010:48
Сербия521210:127
Люксембург51135:84
Литва50144:151

Группа C

ИВНПМО
Германия540117:612
Северная Ирландия54017:412
Нидерланды430114:59
Белоруссия51043:103
Эстония50052:180

Группа D

#ИВНПМО
Ирландия53206:211
Дания523015:59
Швейцария422010:48
Грузия51134:84
Гибралтар50050:160

Группа E

ИВНПМО
Хорватия531110:510
Словакия53029:79
Венгрия53027:69
Уэльс42024:46
Азербайджан50145:131

Группа F

ИВНПМО
Испания660017:318
Швеция632113:811
Румыния631213:710
Норвегия621311:89
Мальта61052:133
Фарерские острова60063:200

Группа G

ИВНПМО
Польша64118:213
Словения632112:511
Австрия631213:610
Северная Македония62228:88
Израиль622211:118
Латвия60061:210

Группа H. Молдавия — Турция 0:4 (Тосун, 37, 79; Тюрюдж, 57; Языджи, 88). Франция — Андорра 3:0 (Коман, 18; Лангле, 52; Бен Йеддер, 90+1). Албания — Исландия 4:2 (Дермаку, 32; Хюсай, 52; Роши, 79; Чикалеши, 83 — Сигурдссон, 47; Сигторссон, 58

ИВНПМО
Франция650119:415
Турция650114:215
Исландия640210:912
Албания630310:99
Молдавия61052:173
Андорра60060:140

Группа I

ИВНПМО
Бельгия660019:118
Россия650118:415
Казахстан62138:97
Кипр621311:67
Шотландия62045:136
Сан-Марино60060:280

Группа J

ИВНПМО
Италия660018:318
Финляндия64028:412
Армения630312:119
Босния621312:117
Греция61237:105
Лихтенштейн60151:191
Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя