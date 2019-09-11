Московские коммунисты требуют прекратить преследование участников акций протеста

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в разговоре с “Ъ” заявил, что московские коммунисты выступают за отставку главы московского избиркома Валентина Горбунова, а также требует прекратить преследование граждан, задержанных за участие в летних несанкционированных акциях.

Ранее подобное заявление опубликовала в Facebook избранная депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Господин Рашкин в разговоре с “Ъ” подтвердил, что опубликованное ей заявление отображает общую позицию коммунистов.

Кроме того, в заявлении, опубликованном госпожой Шуваловой, говорится о необходимости отмены результатов электронного голосования и признать эксперимент по его внедрению провалившимся. Требованием избравшихся депутатов значится также расследование опубликованных в СМИ сведений о коррупции в московских и федеральных органах власти, получивших огласку в ходе избирательной кампании. Кроме того, коммунисты призывают всех избранных депутатов Мосгордумы присоединиться к их требованиям.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев также на своей странице в Facebook опубликовал аналогичное заявление.

Напомним, что 9 сентября состоялись выборы в Мосгордумы. Суммарно оппозиционные партии заняли в ней 20 мест из 45. В ходе избирательной кампании многие представители КПРФ получили поддержку «Умного голосования», инициированного оппозиционером Алексеем Навальным.

О том, как прошли выборы в Москве, читайте в публикации “Ъ” «Москва в праздничном избранстве».

Андрей Винокуров