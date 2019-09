«Валенсию» возглавил бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Селадес

Испанский тренер, бывший футболист мадридского «Реала» и «Барселоны» Альберт Селадес возглавил «Валенсию», сообщается на сайте клуба. Селадес будет руководить командой до 30 июня 2021 года. Предыдущий главный тренер «Валенсии», Марселино, был уволен с должности 11 сентября.

