«Валенсию» возглавил бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Селадес

Испанский тренер, бывший футболист мадридского «Реала» и «Барселоны» Альберт Селадес возглавил «Валенсию», сообщается на сайте клуба. Селадес будет руководить командой до 30 июня 2021 года. Предыдущий главный тренер «Валенсии», Марселино, был уволен с должности 11 сентября.

После трех туров чемпионата Испании «Валенсия» с четырьмя очками занимает 10-е место в таблице. Российский полузащитник Денис Черышев в этом сезоне ни разу не вышел в стартовом составе.

Сезон 2018/2019 «Валенсия» закончила на 4-м месте в таблице чемпионата Испании, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов. Там она сыграет с английским «Челси», нидерландским «Аяксом» и французским «Лиллем». Также в минувшем сезоне клуб стал обладателем Кубка Испании.