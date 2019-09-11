Курские пчеловоды пообещали Роману Старовойту воздержаться от митингов

В ходе первого заседания созданного общества пчеловодов Курской области председатель организации Леонид Воронин пообещал избранному главе региона Роману Старовойту воздержаться от митингов. «Никаких митингов не будет больше, это некорректно и неэтично митинговать, когда губернатор протягивает руку помощи»,— цитируют местные СМИ господина Воронина. Напомним, один митинг пчеловодов уже прошел в Курске в июле.

По словам начальника областного управления ветеринарии Сергея Турнаева, все пострадавшие от гибели пчел фермеры получили компенсацию. Ее общая сумма составила 16,5 млн руб. Всего в нынешнем году в регионе от пестицидов погибло 5,1 тыс. пчелосемей из 39 тыс. «В регионе производится 850 т в год, и эта цифра может быть еще больше»,— отметил господин Старовойт.

Подробнее о гибели пчел в макрорегионе — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин