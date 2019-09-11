Александр Овечкин взялся за вешалки

Хоккеист Александр Овечкин создаст собственную линию одежды. Партнером, вероятно, выступит компания Reebok. Спортсмен не исключил и участия Nike в проекте. Как именно будет выглядеть одежда, Овечкин не уточнил. Но сказал, что она будет похожа на ту, в которой он тренируется. Это уже не первая линия одежды от Александра Овечкина. В 2009 году он представил бренд «А8», однако последние несколько лет о нем ничего неизвестно.

Будет ли эта идея коммерчески успешной? Маркетологам и дизайнерам предстоит придумать что-то действительно необычное, иначе придется продавать эту одежду с большими скидками, полагает генеральный директор компании Real Profit Group Андрей Якоби: «Немного странно звучат планы по коллаборации с конкурирующими спортивными брендами, даже с учетом того, что они будут локализованы в разных частях Земли.

С другой стороны, глобальный медийный потенциал данного персонажа способен вобрать в себя риски.

Обычно удивляет то, к чему мы визуально не совсем готовы. Думаю, что можно впечатлить аудиторию спортивных брендов какими-то действительно необычными решениями, в результате которых вещи станут потенциальными хитами продаж. Скорее всего, будет реализована стандартная схема, при которой на этапе запуска ставится достаточно высокий ценник. Это продлится ровно столько, сколько потребуется маркетологам спортивного бренда для то, чтобы оценить эффективность запуска. Если спроса не будет, тогда, вероятно, это довольно оперативно уйдет на сейл».

Александр Овечкин популярен и в России, и в Америке, поэтому при правильном позиционировании линейка может рассчитывать на широкую аудиторию сразу в нескольких странах, уверена fashion-директор Catcher Concept Store Лидия Александрова: «Коллаборация Овечкина и Reebok имеет право на существование. Когда соединяются большие бренды и звезды, это всегда дает хороший пиар-повод и коммерческий результат. Если все будет сделано правильно, то успех гарантирован. Я не думаю, что он будет вникать во все детали производства и работы дизайн-студии, но направление, стиль, с которым его всегда ассоциируют, конечно, Овечкин задаст. Разница американской и российской аудитории во вкусовых предпочтениях. В США street style и спортивная мода более объемная, в России же немного другая специфика».

В прошлом году журнал Forbes признал Александра Овечкина самой богатой российской знаменитостью с годовым доходом почти в $15 млн. Из них почти $5 млн было заработано благодаря рекламным контрактам.

Владимир Соколов