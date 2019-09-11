Обвиняемую в растрате и отмывании доходов экс-депутата горсобрания Курска перевели под домашний арест

Решением Ленинского районного суда Курска бывший депутат городского собрания от «Единой России» Надежда Тарубарова переведена из СИЗО под домашний арест. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в суде. Она обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании незаконного дохода в крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

По версии обвинения, Надежда Тарубарова, фактически управляя топливной компанией «Ант-ойл», продала более 600 тыс. л горюче-смазочных материалов регионального УМВД третьим лицам. Согласно заключенным госконтрактам, топливо находилось на хранении компании. Ущерб оценивается в 20,8 млн руб. Кроме того, для легализации средств, полученных в результате продажи, Надежда Тарубарова и главный бухгалтер ООО ТК «Ант-ойл» сфальсифицировали документацию о якобы имевшихся сделках на 4,5 млн руб. С 22 июня находилась в СИЗО.

Надежда Тарубарова была депутатом горсобрания Курска двух предыдущих созывов, последний из которых завершил свою работу в 2017 году. В горсобрании она занимала пост вице-спикера и возглавляла фракцию «Единая Россия».

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Виталий Коцюба