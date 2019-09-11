«Конкуренция в вертикали — по-своему прогрессивное явление»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не ответил утвердительно на вопрос о победе «Единой России» на прошедших выборах — он не смог прокомментировать яркое высказывание секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака о том, что партия власти всех «жахнула». Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Тема прошедших выборов продолжает активно обсуждаться в социальных сетях. Об этом говорили накануне и в Государственной думе. В частности, Владимир Жириновский буквально взорвал интернет фразой «зачем раскочегарили Любу?». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Вячеслав Володин недоволен минимальным участием в выборном процессе.

Первое пленарное заседание осенней сессии Государственной думы неожиданно получилось интересным и нестандартным. Как это нередко бывает, солировал здесь Владимир Жириновский. Его историческую речь можно озаглавить так: «Зачем раскочегарили Любу». Лидер ЛДПР выступил не как системный, а как самый настоящий оппозиционер. Как конструктивный, и даже порой на грани, критик российской власти.

Действительно, зачем «раскочегарили» Любовь Соболь? Она ведь теперь известный политик, вокруг нее роятся иностранные корреспонденты. «Зачем били людей дубинками? — продолжает Владимир Вольфович,— Сами создаете себе оппозицию».

Но и это не главное. Жириновский фактически констатирует: выборы ненастоящие. Зачистили поле — голосовать не за кого. Вот так и победили, избрали всех кого надо. Разве это политическая система?

Вопрос: откуда вдруг такой поток откровенности? Да, в интернете появился очередной мем. ЛДПР осталась без Мосгордумы, все ушло коммунистам. Но зато Хабаровский край чуть ли не целиком получили. Чего обижаться-то?

Теперь внимательно смотрим на президиум. Вячеслав Володин участвует во этом спектакле. Кто такая Люба, спрашивает спикер с иронией. Как же — Соболь, Люба. Ну да, теперь вот ее и в Государственной думе знают. Поздравляем, Любовь Эдуардовна, с выходом и на федеральный уровень. Следом, что, в Кремле будем обсуждать, на госсовете?

Что же такое происходит? И почему Вячеслав Володин не смог ответить на вопрос, «жахнула» ли всех на выборах «Единая Россия»? Как мы знаем, пресс-служба Кремля прокомментировала ситуацию вполне конкретно: единый день голосования признан успешным в целом. Кураторы справились, поставленные цели достигнуты. Конечно, не идеально. Но главное, задачу решили — везде победы в один тур. А кто у нас руководил внутренней политикой раньше? Правильно, Вячеслав Викторович Володин, нынешний председатель Государственной думы.

Существует ли конкуренция в вертикали? Еще какая. Смутные аллегории возникают. Не указание ли это на недоработки нынешним кураторам внутренней политики? При нем, при Володине, такого не было. Какие же это успехи? Так что получите, господа, порцию критики. Нет повода вам сверлить дырки для ордена. Никого вы на самом деле не «жахнули».

Кто же порадуется успеху конкурента? А для воплощения в жизнь столь тонкого плана под названием «подпустить шпильку заклятым друзьям» лучшей кандидатуры, чем Владимир Вольфович, не найти. Он идеально подходит. Кто ему что скажет? Да никто. Тем более, за рамки он не вышел, ритуально объявил Навального врагом, аферистом и агентом ЦРУ. Это дает право на умеренную критику, что-то вроде пароля. Кстати говоря, конкуренция в вертикали — по-своему прогрессивное явление. Хоть так система получает нужные импульсы.