Экс-заместитель главы московского ОВД получил восемь лет колонии за злоупотребления

Лефортовский суд Москвы признал бывшего заместителя начальника отдела полиции по столичному району Лефортово Анзора Шулая виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к восьми годам колонии. «Признать подсудимого виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима»,— огласил приговор судья Сергей Рябцев (цитата по ТАСС).

Второй фигурант дела, бизнесмен Евгений Тарасов, получил три года и девять месяцев колонии, суд признал его виновным в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ). Тарасов находился в СИЗО около двух с половиной лет (суд зачел ему это время в срок наказания, применив норму, по которой день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии), после чего был переведен под домашний арест. В связи с фактическим отбытием наказания он был освобожден в зале суда.

Анзор Шулая был задержан правоохранительными органами в сентябре 2016 года. Следствие заявило, что тот в период с августа 2015 года по май 2016 года, пользуясь своим должностным положением, в корыстных целях присвоил ранее изъятые по находящемуся в его производстве уголовному делу около 7 млн руб.