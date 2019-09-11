Минпромторг отрицает срыв пилотного проекта по маркировке духов

Минпромторг России назвал не соответствующей действительности информацию о срыве пилотного проекта по цифровой маркировке и прослеживанию духов и туалетной воды. В настоящее время в системе зарегистрированы и работают основные участники отрасли — более 160 компаний, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”.

Напомним, РБК сообщил о якобы имевшем место срыве со ссылкой на заявление Ильи Дмитриева, члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации в ходе совещания в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Господин Дмитриев сообщил, что эксперимент по маркировке духов и туалетной воды, который распоряжением правительства должен был стартовать 1 июля, фактически еще не начался.

«Нет ни малейшего повода, даже формального, говорить о сложностях с экспериментом»,— говорится в заявлении замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. По его словам, на предварительной стадии пилотного проекта были решены все «болезненные» для отрасли вопросы, которые позволили максимального упростить процесс для компаний. Это касается, в частности, методов нанесения цифровых кодов. Срок утверждения методических рекомендаций к эксперименту по маркировке парфюмерии был специально перенесен на сентябрь по просьбе бизнеса.

Пилотный проект маркировки QR-кодами данного вида продукции должен был проходить с 1 июля до 30 ноября 2019 года. С 1 декабря маркировка должна стать обязательной. Производители и импортеры парфюмерной продукции не раз выступали против введения обязательной маркировки своей продукции.

Подробнее о маркировке читайте в материале “Ъ” «Духи настаивают на прозрачности».