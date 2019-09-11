РБК узнал о срыве пилотного проекта по маркировке духов

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды, который распоряжением правительства должен был стартовать 1 июля, фактически еще не начался, сообщил РБК со ссылкой на протокол совещания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Пилотный проект маркировки QR-кодами данного вида продукции должен был проходить с 1 июля до 30 ноября 2019 года. С 1 декабря маркировка должна стать обязательной.

Как сказано в протоколе, еще в августе проект не работал «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации». Требования к информационной системе по маркировке должен был разработать до середины июля ее оператор — Центр развития перспективных технологий ((ЦРПТ, учрежден USM Holdings Алишера Усманова, «Ростехом» и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого). При этом Минпромторг так и не утвердил методические рекомендации для проведения эксперимента.

Производители и импортеры парфюмерной продукции не раз выступали против введения обязательной маркировки своей продукции. В качестве одного из аргументов они приводили тот факт, что цель маркировки — борьба с контрафактом и фальсификацией, но их доля на российском рынке парфюмерии не превышает 1%.

О других аргументах парфюмеров против маркировки читайте в материале “Ъ” «Духи настаивают на прозрачности».