Институт экологической безопасности поставит курскому «Экотексу» очистные сооружения для возобновления работы

Локальные очистные сооружения для курского производителя текстиля ООО «Экотекс», остановленного из-за выбросов в водоканализационную систему города, изготовит АО «Институт экологической безопасности». Как сообщает администрация Курской области, соответствующий договор уже заключен. Установка системы очистки нужна для того, чтобы «токсичные сточные воды не поступали в городскую централизованную систему водоотведения», пояснили в пресс-службе администрации региона.

«Как только установят локальные очистные сооружения, на них будут поступать все хозяйственно-бытовые и промышленные стоки предприятия для первичной обработки, и далее они пойдут на очистные сооружения МУП “Курскводоканал”»,— добавили в обладминистрации.

Напомним, что проблемы экологического характера начались у «Экотекса» весной, когда его сначала уличили в превышении более чем в полтора раза допустимой концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а затем — во вредных выбросах. Местные власти потребовали от предприятия остановить работу до устранения нарушений. Кроме того, у «Экотекса» отсутствует разрешительная природоохранная документация. Этот документ Центр гигиены и эпидемиологии Курской области подготовит для предприятия к середине октября, уточнили в пресс-службе администрации региона. После реализации всех необходимых мер для соблюдения экологических норм ООО «Экотекс» сможет возобновить свою работу.

Подробнее о выбросах предприятия в канализацию — в публикации ''Ъ-Черноземье'' «''Экотекс'' зашивают в дело».

Мария Старикова