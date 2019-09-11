Краткая расшифровка решения суда по делу «Седьмой студии»

«Судом поставлен вопрос о возвращении дела в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушениями требования закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения, а указанные нарушения не могут быть устранены при рассмотрении дела в суде, поскольку обвинительное заключение содержит противоречащие сведения об обстоятельствах преступления. <...>

Выслушав мнения сторон, суд приходит к следующему. <...> Из обвинения следует, что часть денежных средств на мероприятия не расходовались, а перечислялись на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, переводились из безналичной формы в наличную, обращались противоправно и распределялись между членами организованной группы, которые распоряжались ими по своему усмотрению. <...> Однако в обвинительном заключении не содержатся сведения о том, какие мероприятия не были выполнены, в чем выразилось занижение стоимости проводимых мероприятий. <...>

В обвинении не содержится сведений:

какие конкретно мероприятия содержали недостоверные сведения об их стоимости;

в какие финансово-творческие отчеты вносились сведения о том, что полученные субсидии расходовались не на мероприятия проекта;

в чем конкретно это выражалось;

в чем выразился безвозмездный характер противоправных действий соучастников.

Таким образом, судом установлено наличие существенных противоречий в данной части обвинительного заключения. Помимо этого, в обвинительном заключении общая сумма безвозмездно обращенных в свою пользу денежных средств в размере 133 миллионов рублей не соответствует при их сложении суммам, указанным как похищенные соучастниками, по каждому из приведенных периодов (имеются в виду годы работы "Платформы", с 2011 по 2014-й). При таких обстоятельствах исключается возможность вынесения приговора или иного постановления по делу на основе такого обвинительного заключения».