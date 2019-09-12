Петру Порошенко присудили быть под следствием

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Подробностей дела следователи не сообщили, известно лишь, что открыть производство НАБУ обязал суд после обращения некоего частного лица. Предполагается, что речь идет об экс-депутате Верховной рады Викторе Вовке, который ранее утверждал: Петр Порошенко и Павел Климкин злоупотребили властью, когда отдали распоряжение подписать минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе и воплотить их в жизнь.

НАБУ раскрывает лишь самые общие факты об открытом в отношении Петра Порошенко и Павла Климкина уголовном производстве. Так, в ведомстве сообщили: дело по статье, подразумевающей ответственность за злоупотребление властью или служебным положением, начато по решению Соломенского районного суда Киева. Причем сделано это было еще 23 августа. Также известно, что суд принял такое решение после обращения некоего частного лица, имя которого официальными представителями силовых структур не раскрывается.

Анонимный Telegram-канал «UN — сливы и груши» опубликовал титульный лист выписки из единого реестра досудебных расследований, касающейся открытого НАБУ дела. Если эта выписка реальна, то лицо, обратившееся в правоохранительные органы с требованием возбудить дело в отношении господ Порошенко и Климкина,— некий Виктор Иванович Вовк.

Человек с такими фамилией, именем и отчеством занимал кресло депутата прежнего состава Верховной рады. Господин Вовк, входивший во фракцию Радикальной партии, был заместителем главы комитета по международным делам. В мае этого года тогда еще действующий депутат обращался с официальным запросом в Генпрокуратуру, а также к руководству НАБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) с просьбой проверить возможные факты нарушения законов Петром Порошенко и Павлом Климкиным. Депутат в своем запросе утверждал: и экс-президент, и бывший глава МИДа систематически нарушали закон, злоупотребляя властью, когда отдавали распоряжение подписать минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе и имплементировать их или призывали к исполнению этих договоренностей.

С точки зрения экс-депутата Вовка, минские соглашения не имеют никакой юридической силы, так как не были ратифицированы Радой.

И, следовательно, распоряжения об их выполнении не имеют под собой законной основы. Поэтому-то господин Вовк и призвал силовиков выяснить, есть ли в действиях бывших высокопоставленных чиновников признаки нарушения законов, карающих за злоупотребление властью и халатность.

В июле ГБР ответило на запрос Виктора Вовка, сообщив о готовности начать на основании его запроса расследование возможного факта государственной измены. Господин Вовк отправил силовикам новую бумагу с требованием расследовать именно указанные им факты, а не измену, которой, по его словам, не было. «Целью инициированного мною расследования было не столько привлечение к символической ответственности Порошенко и Климкина, сколько профилактика и предупреждение президента Зеленского и его будущего министра иностранных дел о недопустимости нарушения конституции, законов Украины и сдачи национальных интересов страны… Я уверен, что и Порошенко, и Климкин должны наконец понести как политическую, так и правовую ответственность за минские соглашения. Но совсем не как госизменники. Этого там точно нет»,— объяснял Виктор Вовк историю появления его депутатских запросов.

Судя по тому, что в выписке из судебного реестра не значится расследование государственной измены, силовики прислушались к доводам экс-депутата.

При этом в НАБУ особо подчеркивают, что ни Петр Порошенко, ни Павел Климкин не являются подозреваемыми или обвиняемыми, следователи лишь проверяют в досудебном порядке возможную причастность этих людей к преступлениям, упомянутым в запросе.

Если они посчитают, что, подписывая минские соглашения, чиновники нарушали закон, то дело будет передано в суд. И уже судьи будут решать, были ли в действиях экс-президента и бывшего министра признаки совершения преступлений, стоит ли привлекать их к уже судебному расследованию и в каком именно качестве.

В окружении Петра Порошенко новости комментировать отказались, сославшись на то, что попытаться возбудить дело в отношении экс-президента может любой, даже не имея на то никаких оснований,— для начала досудебного расследования достаточно лишь обращения в НАБУ или ГБР. Ранее пресс-секретарь ГБУ Анжелика Иванова заявляла, что господин Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует — в тринадцати.

Матвей Шиманов, Киев