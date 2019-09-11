УИК №523 пересчитала голоса и присудила победу на муниципальных выборах «единороссу»

Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Финляндский округ» Петербурга Анастасия Кузнецова сообщила, что члены участковой комиссии №523 «украли» у нее мандат.

Госпожа Кузнецова, согласно первым подсчетам голосов, занимала в округе пятое место и опережала ближайшего преследователя — кандидата от «Единой России» Марину Емельянову на четыре голоса.

Другой кандидат от партии власти Александра Кирпичникова инициировала пересчет голосов. В итоге у госпожи Емельяновой их прибавилось девять, а у Анастасии Кузнецовой всего два. Таким образом, независимый кандидат переместилась на шестое «непроходное» место.

Госпожа Кузнецова намерена жаловаться в Горизбирком и правоохранительные органы, сообщила она “Ъ-СПб”.

Ранее “Ъ-СПб” писал также, что независимые наблюдатели сообщили о возможном вбросе бюллетеней за «нужных» кандидатов в МО «Остров Декабристов» на Васильевском острове.

Олег Дилимбетов