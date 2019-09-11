Глава администрации Нижнедевицкого района Воронежской области ожидаемо покидает пост

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, глава администрации Нижнедевицкого района 65-летний Валентин Копылов, избранный на эту должность на пять лет в ноябре 2017 года (до этого он уже руководил муниципалитетом в 2008-2009 годах), покинет свой пост. Об этом, по информации пресс-службы облправительства, он сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым 11 сентября.

Напомним, об уходе господина Копылова с занимаемой должности стало известно в конце августа. Он подтверждал “Ъ-Черноземье” свой предстоящий уход, подчеркивая, что это его собственное решение. Тогда он отмечал, что «будет рекомендовать» в качестве преемника своего заместителя Владимира Просветова.

О том, кто еще из глав районов Воронежской области может уйти в отставку, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Сельским главам сокращают срок».

Мария Старикова