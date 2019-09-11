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«Урожайные» витрины появились в ДЛТ

Главный цветовой акцент в витринах ДЛТ — золото как символ богатого урожая. В оформлении было использовано более 1 тыс. листов потали (имитации сусального золота), 120 кг латуни и более 1 км золотых цепей. Все это объединено осенней палитрой, вторящей трендам сезона — оранжевым, бордовым, коричневым, розовым цветам. На этом фоне расположились мастхэвы сезона из коллекций Saint Laurent, Bottega Veneta, Ralph Lauren, Balmain, Balenciaga, Off-White, Givenchy, Celine, Brioni, Burberry, Brunello Cucinelli, Chloe.

В новом сезоне в ДЛТ открылись абсолютно новые пространства — Moncler, Zielinski & Rosen, а в сентябре на втором этаже начнет работу корнер Brioni.

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