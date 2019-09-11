Гузель Улунбекова, руководитель Высшей школы организации управления здравоохранением: «Чтобы наши региональные больницы могли предоставить материально-техническое обеспечение, достаточную численность медицинских кадров, нам необходимы ресурсы. Когда на федеральном уровне мы выровняем базовые оклады медработников по профессионально-квалификационным группам, и зарплата в каждом субъекте будет достойной, когда мы создадим условия, тогда от этого будет эффект. Например, у Москвы денег полно — если там не выполняются требования, ее можно штрафовать».

Александр Герцен, завотделением Научно-клинического центра оториноларингологии: «Будущий приказ по формальным признакам выполнен только для того, чтобы простимулировать или, наоборот, наказать должностных лиц, которые “не выполняют” требования. Но на самом деле все значительно глубже, и начинать лучше, конечно, с клиники и заканчивать тем, как выполняется лечебный процесс. Именно на нюансах выстраивается будущий приказ».

Ирина Кваско-Алясова, руководитель проекта по пациентам «Альянс врачей»: «С одной стороны, штрафовать — это правильно, а с другой — все ложится на медучреждения. У меня есть сведения, что те деньги, которые выделялись больницам на год, были израсходованы за восемь месяцев. Возможно, главврач уже сигнализировал в Минздрав, что-то просил, но ему сказали: извините, но денег нет. Если бы это происходило только в одном медучреждении, тогда бы мы говорили, что все дело в главвраче. Но когда такое случается часто, значит, Министерство здравоохранения что-то делает не так».