«Ростелеком» в Ростове-на-Дону представил новейшие решения для защиты цифровой экономики регионов

«Ростелеком» выступил генеральным партнером IV всероссийской конференции «Информационная безопасность и импортозамещение», которая состоялась 10-11 сентября в Ростове-на-Дону. Эксперты компании рассказали участникам о тенденциях и новейших технологиях в сфере защиты информации от внешних и внутренних угроз, а также обсудили актуальные вопросы с ключевыми представителями отрасли информационной безопасности из 35 регионов России.

В день открытия конференции работала выставка, собравшая достижения нескольких десятков российских разработчиков программного обеспечения. «Ростелеком» представил на своем стенде инновационные решения, обеспечивающие защиту цифровой экономики регионов: «Единую платформу сервисов кибербезопасности» (уникальное предложение на рынке) и системы защиты критической инфраструктуры и предотвращения утечек информации. Специалисты компании отметили, что к сервисам «Ростелекома» по мониторингу и реагированию на кибератаки уже обращались Самарская область и Хабаровский край.

«В этом году выставка получилась самой масштабной. Здесь представлены ключевые IT-компании России. Их продукты уже нельзя назвать “импортозамещением” – это реально отечественные разработки. Все эти решения уже применены в сетях правительства Ростовской области. Более 17 000 сотрудников муниципальных образований работают в защищенном сегменте. Все процессы построены на российском оборудовании и программном обеспечении. Сегодня, спустя 5 лет после запуска курса на импортозамещение, появилась возможность выбора собственных решений для достижения целевых показателей государства. Компании, которые здесь присутствуют, понимают, что здоровая конкуренция – ключ к развитию региона», – сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

Участниками конференции стали более 400 делегатов, среди которых – главы республик, министры субъектов РФ и эксперты инновационных компаний IT-сферы. Программа включила доклады лидеров рынка и круглые столы представителей ФСТЭК и ФСБ по итогам последних изменений в законах об обеспечении защиты информации. Главная цель события – обмен опытом регионов в условиях активного импортозамещения и неуклонного развития инструментария кибератак.

«Правительство Ростовской области уделяет стратегическое внимание вопросам информационной безопасности. Результатом этого внимания являются лидирующие позиции региона в аспекте цифровизации. “Ростелеком” активно способствует этому процессу. Три из четырех миллионов жителей области пользуются порталом “Госуслуги”, 100% региональных госуслуг доступны в цифровом виде, появляются «умные города» – новые возможности и комфортная среда для граждан. Однако, чем больше цифровые технологии проникают в нашу жизнь, тем серьезнее встает вопрос защиты от киберугроз. За последние годы мы видим кратное увеличение числа кибератак и каждый раз фиксируем рекорд скорости. Перед нами фактически стоит задача обеспечения национальной безопасности. Для этих целей “Ростелеком” создал крупнейший в стране центр мониторинга и реагирования на киберугрозы, который действует, в первую очередь, на упреждение кибератак», – отметил в приветственном слове на открытии конференции директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

В своем выступлении Сергей Мордасов также подчеркнул, что «Ростелеком» нацелен серьезно развивать потенциал Ростовской области в сфере информационной безопасности. С этой целью к 2020 году в Ростове-на-Дону компания откроет центр подготовки специалистов по мониторингу и реагированию на киберугрозы.