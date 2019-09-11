В Гюмри найдено тело российского военного с порезами

В Гюмри обнаружили тело 23-летнего российского военнослужащего. На его теле найдены порезы. В пресс-службе Южного военного округа “Ъ” сообщили, что врачи не выявили признаков насильственной смерти.

102-я российская военная база находится на севере Армении в Гюмри. Еще один гарнизон базы расположен в Ереване. База дислоцируется там согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном от 1995 года и несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.

«Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета Армении..

Командование базы совместно с правоохранительными органами Армении проводит проверку по факту смерти военнослужащего. «Военнослужащий контрактной службы, находясь в квартире по месту проживания, почувствовал недомогание и попросил вызвать карету скорой помощи. Прибывшие на место врачи констатировали смерть военнослужащего, реанимационные мероприятия результатов не дали. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было. Причины смерти устанавливаются»,— заявили “Ъ” в пресс-службе Южного военного округа.