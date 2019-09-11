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Фото: Lexus

Обновленный Lexus RX будет стоить от 3,3 млн рублей

Компания Lexus назвала стоимость обновленного кроссовера RX для российского рынка.

Автомобиль, который доступен в трех версиях (RX 300 с 238-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, RX 350 с 300-сильным 3,5-литровым бензиновым двигателем и RX 450h с 313-сильной гибридной силовой установкой), поступит в продажу в четырех комплектациях. В зависимости от уровня оснащения стоимость модели составит от 3,3 млн руб. до 5,5 млн руб.

Напомним, премьера обновленного Lexus RX состоялась в мае 2019 года.

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