Николай Цуканов: провести опрос по храму в Екатеринбурге нужно в октябре

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов заявил, что провести опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге нужно в октябре этого года, сообщает ТАСС.

По словам господина Цуканова, перенос опроса на более позднее время общественность может расценить как отвлечение от городских проблем и вызвать у них недоверие к процедуре. Опрос нужно проводить не позднее октября, уходить в 2020 год нельзя, поручение президента нужно выполнять, подчеркнул полпред.

Изначально храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере у театра драмы. После установки забора вокруг предполагаемой стройплощадки, в сквере начались массовые протесты, которые продолжались с 13 по 16 мая. За это время были задержаны около 100 человек. Опрос по выбору места было решено провести после того, как на ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин. 8 августа спонсоры строительства (РМК и УГМК) и Екатеринбургская епархия отказались от планов строительства храма на этом месте, а забор демонтировали.

Изначально опрос планировалось провести в августе, однако дата была перенесена на сентябрь. Осенью спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин сообщил, что его проведут 12-13 октября. В опрос включат три территории: пересечение улиц Фурманова—Белинского, место бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом.

Подробнее о выборе альтернативных площадок для строительства храма — в материале “Ъ-Урал”

Анастасия Реутова