Спорный статус

Занимаясь с 1991 года разработкой Подгоренского месторождения формовочных песков, расположенного на северо-западной окраине Воронежа, инвестировав значительные средства в строительство современного производства по их переработке и выпуску импортозамещающих строительных смесей, ООО «Формматериалы» оказалось в ситуации, грозящей остановкой работы предприятия.

Предыстория

Подгоренское месторождение формовочных песков детально разведано в 1954-1955 годах. С 1957 по 1991 годы разрабатывалось Воронежским участковым карьером Тамбовского карьероуправления. В 1991 году путем передачи части имущества в собственность работникам предприятия, было реорганизовано с выделением ТОО «Формматериалы», которое в 1998 году было переименовано в ООО «Формматериалы» в связи с изменением в Гражданском Кодексе РФ.

За эти годы карьер превратился в современный производственный комплекс. Первоначально был построен завод по сухому обогащению и фракционированию песка, затем к производству добавились направление сухих строительных смесей, участок по производству товарного бетона и строительного раствора.

Новый горно-обогатительный комплекс, введенный в эксплуатацию три года назад, позволил выпускать фирменный продукт, качество которого расширило сферы его применения в металлургии, водоочистке и производстве стекла. Продукцию ООО «Формматериалы» закупают более 1000 контрагентов по всей России, экспортные поставки осуществляются в Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан.

В 2019 году при участии финской компании «LAHTI PRECISION» — одного из мировых лидеров в производстве сухих строительных смесей сдан в эксплуатацию новый завод мощностью более 200 тысяч тонн продукции в год. Исполнительный директор ООО «Формматериалы» Виктор Селютин на открытии нового завода назвал его запуск новым этапом в реализации стратегии предприятия, ориентированной на импортозамещение в сегменте качественных строительных материалов. Инвестиционные вложения только за последние два года составили 870 млн. руб.

В «Формматериалах» отмечают, что весь технологический процесс построен именно на уникальных для Воронежской области формовочных песках Подгоренского месторождения.

Но, имея федеральную лицензию на добычу песка Подгорненского месторождения до 2030 года и горноотводной акт, дающий право вести добычу на территории в 292,2 га до окончания 2030 года, компания столкнулась с невозможностью продолжать работу.

В границах горного отвода часть земель находится в ведении Департамента земельных и имущественных отношений, а часть – земли государственного лесного фонда в ведении управления лесного хозяйства. Как рассказали в компании, до 2015 года никаких проблем с недропользованием не было. Поскольку экономически нецелесообразно заключать договор сразу на весь участок в 292,2 га при том, что стоимость аренды каждого квадратного метра - 855 руб. в год, а «Формматериалы» отрабатывают ежегодно порядка 5 га, договора аренды компания заключала с Департаментом земельных и имущественных отношений на 20 га. Завершив добычу на очередном участке и приведя его в состояние, пригодное для дальнейшего использования, заключали новый договор аренды. Так было до 2015 года, пока не дошли до земель, находящихся в ведении управления лесного хозяйства. Ведомство отказалось заключить с компанией договор аренды на 30 га территории в рамках горного отвода ссылаясь на то, что участок этот относится к зеленой зоне. Видимо, не имея другого выхода из сложившейся ситуации, поставившей на карту само существование предприятия, ООО «Формматериалы» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области. В иске к территориальному управлению Росимущества и региональному управлению лесного хозяйства ходатайствовало о признании отсутствующим права собственности РФ на земельный участок между Лесным кладбищем и улицей Антонова-Овсеенко (урочище Подклетенская Шелюга).

Де-юре против де-факто

Представляющий интересы «Формматериалов» президент адвокатской палаты Воронежской области Олег Баулин рассказал, что препятствием для получения компанией спорного участка в аренду стал статус земель лесного фонда и, как следствие, нахождение в федеральной собственности. Но, согласно положениям Земельного Кодекса, если тот или иной участок отнесен к категории земель населенного пункта, то он не может быть землями лесного фонда. В плане, составленном Семилукским лесничеством, адрес спорного участка – «городской округ город Воронеж». А в Земельном Кодексе и Законе о переводе земель из одной категории в другую, четко написано, что в границах населенных пунктов все земли являются землями населенных пунктов. «Даже если в документах кадастрового учета участок фигурирует в категории «земли лесного фонда», но находится на территории населенного пункта, он автоматически относится к категории земель населенного пункта», - поясняет юрист.

В ходе первого судебного заседания представитель управления лесного хозяйства Светлана Рожкова, напротив, утверждала, что нахождение участка в пределах Воронежа не противоречит статусу земель лесного фонда. «Существует процедура перевода земель, и такой перевод должен быть согласован с Рослесхозом. На участке растут редкие породы, планируется посадка новых лесных культур. Кроме того, участок вошел в зеленый пояс Воронежа».

В компании «Формматериалы» вносят поправку: спорный участок отнесен не к «зеленому поясу» Воронежа, а к «зеленой зоне», а это разные категории с разным режимом ведения хозяйственной деятельности.

Вопрос о том, почему после выхода Закона Воронежской области от 23.12.2010 N 136-ОЗ «О реорганизации территориальных единиц городского округа город Воронеж в форме их присоединения к городу Воронежу», согласно которому земли Подгоренского сельского округа стали частью Воронежа, такой перевод земель не был юридически оформлен, остается пока без ответа. А вот утверждение о том, что на участке растут редкие породы деревьев, опровергается уже упомянутым документом - Планом лесного участка.

Там записано: земли лесного фонда 30 га, в том числе лесные земли 29,5 га, из них покрытые лесной растительностью – прочерк. Де-факто, на снимках, сделанных с высоты птичьего полета, участок, о котором идет речь, напоминает лунный пейзаж. Так что «зелеными легкими» города эта зона никак не может быть. А вот планы «посадки новых лесных культур» «Формматериалы» поддерживают. Предлагая управлению лесного хозяйства заключить договор аренды, компания брала на себя обязанность выполнить лесовосстановительные работы за свой счет. Казалось бы, ситуацию можно было разрешить в режиме консенсуса вне судебных разбирательств. Город осуществляет юридическую процедуру перевода земель и получает доход в городской бюджет от аренды, лесоуправление, как главный радетель за «зеленые легкие», не тратя государственные деньги на лесопосадки, получает новую зеленую зону, компания «Формматериалы» продолжает свой бизнес, исправно пополняя городскую казну налогами, а федеральную – платежами за пользование недрами.

«Формматериалы» пытались решить вопрос вне судебных разбирательств. Компания обращалась в правительство области, вопрос должен был рассматриваться на профильном совещании. Но оно было отложено, а срок, в течение которого компания еще могла подать иск в суд, защищая свои права на недропользование, истекал, поэтому, как поясняет адвокат Олег Баулин, ожидать административных решений уже не приходилось.

Интересная деталь: в границах все того же горного отвода участок под кадастровым номером 6982, согласно Единого государственного реестра прав (ЕГРП), «обременен арендой». Хотя так же, как спорный участок в 30 га относится к «зеленой зоне». И именно на этом, «обремененном арендой» участке растут те самые реликтовые деревья, которые были показаны в сюжете федерального телеканала, ошибочно снявшего на видео участок, где песок добывает другая компания…

Вопросы – «Почему одним можно вести разработку месторождения, а другим нельзя» и как продолжать работу «Формматериалам», если юридическое право на разработку Подгорненского месторождения есть, а возможности его реализовать нет, остаются открытыми.