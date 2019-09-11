Стоимость проезда на общественном транспорте Белгорода привязали к способу оплаты

На недавнем заседании горсовета Белгорода были утверждении методики формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров, багажа городским электрическим транспортом, а также внесены изменения в методику расчета тарифа на проезд в автотранспорте. Как сообщили в горсовете, решение вводит дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте в зависимости от формы оплаты - наличной или безналичной. Руководитель департамента экономического развития мэрии Игорь Григоренко уточнил, что «стоимость проезда по безналичной схеме оплаты не изменится и будет составлять 20 руб.». Величина тарифа при наличной оплате пока чиновниками просчитывается. «Даже если у нас наличная система оплаты будет другая, чуть выше, безналичная будет меньше. То есть безналичная оплата дает возможность жителям платить меньше»,- заявил господин Григоренко (цитата по Бел.ru).

Против утверждения новой методики из 30 присутствующих депутатов высказались восемь. В частности, представительница КПРФ Екатерина Клоповская полагает, что наличным способом оплаты пользуются «в основном пожилые люди», и им теперь «придется платить больше за проезд». «Также я приводила доводы о противоречии методики ст. 16.1 п.4 закона о защите прав потребителей, которая запрещает установление различной цены в зависимости от формы оплаты. В администрации сослались на практику Верховного суда РФ, которая якобы позволяет этой нормой не пользоваться. Так что грядет очередное повышение стоимости проезда за наличный расчет». Утвердить регулируемые тарифы на перевозки автобусным и электрическим транспортом в горадминистрации должны до 1 ноября 2019 года.

О том, как повышение тарифов на проезд отстаивают воронежские перевозчики, в материале “Ъ-Черноземье” «Хипстеры тоже должны быть довольны».

Андрей Цветков