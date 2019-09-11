Советник главы Удмуртии рассказал о неудачной реализации проектов центра развития городской среды

Советник главы Удмуртии, исполнительный директор Центра развития дизайна и городской среды региона Вячеслав Правдзинский рассказал о неудачной реализации проектов центра заказчиками. Об этом он написал на своей странице в Facebook. К своему посту он приложил фотографии «умных остановок», которые недавно установили в Ижевске, и других объектов.

«Изначально Центр развития городской среды создавался для предпроектного анализа, разработки эскизных проектов, анализа и закрепления успешного опыта. Реализация проектов передавалась полностью на сторону заказчика при нашей полной готовности его сопровождать и консультировать. Ниже есть фотографии, как проект планировался нами и как он в итоге реализован, для того, чтобы было наглядно ясно, почему все перечисленные примеры мы оцениваем как провалы. И провалы тут не только тех, кто их реализовывал, но и наши: не тех выбрали в пилот, не убедили, не настояли, не уследили»,— отметил господин Правдзинский.

Напомним, что глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявлял, что в 2019 году в городе появятся семь «умных» остановок. Комплексы оснастят точками доступа к Wi-Fi, видеокамерами. На двух павильонах установят мультимедийные модули с актуальной информацией. Первый павильон появился возле городской администрации 4 сентября.