Сбербанк открыл для Ford Sollers кредитную линию на 1,5 млрд рублей

Сбербанк запустил для завода Ford Sollers в Елабуге возобновляемую рамочную кредитную линию на 1,5 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.

Кредитные средства будут предоставлены на финансирование текущей работы компании, которую перезапустили минувшим летом. В Сбербанке выразили надежду, что «финансирование даст возможность эффективно развивать основные направления деятельности компании, в частности, увеличить объемы производства автомобилей семейства Ford Transit».

Напомним, что весной этого года компания Ford Sollers заявила о намерении прекратить производство легковых машин в России к концу июня текущего года. В компании приняли решение о закрытии заводов во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге. При этом на базе последнего Ford и Sollers создали обновленное СП. Сейчас там занимаются производством коммерческих автомобилей Ford Transit.

"Ъ-Казань"