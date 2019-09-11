Суд продлил арест обвиненному в финансировании терроризма журналисту «Черновика»

Срок содержания под стражей журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и еще одного фигуранта дела о финансировании терроризма — Абубакара Ризванова — продлен на два месяца. Решение об этом принял Советский районный суд Махачкалы.

Поводом для соответствующего ходатайства следствия было продление сроков предварительного следствия — необходимость отследить движение денежных средств по банковским счетам и провести следственные действия в селах Новокули и Новосаситли.

На заседании во вторник, 10 сентября, журналист «Черновика» заявил о том, что «перестал воспринимать суд всерьез». «Я только прихожу увидеть близких родственников. Я не верю, что тут что-то решается. Мы все уже готовы к тому, что все будет так, как скажет следователь. Скажет продление на два месяца — продлят на два месяца. Скажет на полгода — будет на полгода. Скажет, что меня надо пытать электрическим током — я не удивлюсь, если судья выйдет из совещательной комнаты и повторит свою дежурную фразу: «Суд счел убедительными доводы следствия».

Абдулмумин Гаджиев также напомнил суду, что якобы обличающие его показания были выбиты под пытками из третьего фигуранта дела — уроженца Карачаево-Черкесии Кемала Тамбиева. Причем его допрос состоялся вечером 14 июня, хотя Абдулмумина Гаджиева на основании именно этих показаний задержали еще утром.

Тем не менее судья Мурад Гюльмагомедов счел доводы следствия убедительными и продлил арест Абдулмумину Гаджиеву на два месяца, до 13 ноября включительно. В понедельник аналогичное решение было принято по ходатайству следствия в отношении Абубакара Ризванова, бывшего руководителя благотворительного фонда.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «"Черновик" приложили к обвинению».

Юлия Рыбина, Махачкала