В Свердловской области пройдет фестиваль «Японская осень на Урале»

21 сентября в Свердловской области стартует культурный проект посольства Японии в Москве «Японская осень на Урале», сообщили в департаменте информполитики региона. Мероприятие пройдет в рамках подготовки к открытию Года межрегиональных обменов Японии и России. Торжественная церемония открытия пройдет 4 октября. Организатор — областное отделение общероссийского общества «Россия—Япония».

По словам полномочного посла Японии в России Тоехисы Кодзуки, фестиваль способствует «более глубокому пониманию Японии и ее культуры». «Мы отмечаем положительный эффект от совместной дружбы. Искреннее надеюсь, что мы сможем продолжить работу на таком же высоком уровне»,— говорится в послании дипломата на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

В рамках проекта в Екатеринбурге пройдет образовательная выставка Manabo-2019, фотоэкспозиция, посвященная японо-российским отношениям, показы художественных фильмов на киноплощадках Екатеринбурга и Первоуральска, мастер-классы по традиционным видам искусства и творческая встреча с японским коллективом, изучающим русский фольклор.

Культурные проекты, связанные с японской культурой проходят в Свердловской области не первый раз. С 19 января по 2 февраля на Урале прошел 39 фестиваль японского кино и японской культуры. С 7 июня по 4 августа в Екатеринбурге прошла выставка японской гравюры XVIII–XIX веков «Не только Хокусай».

Договоренности провести Год межрегиональных обменов России и Японии достигнуты президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ в июне этого года. Стороны планируют расширить контакты между субъектами РФ и префектурами Японии.