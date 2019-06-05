В Екатеринбурге открывается выставка японского искусства

В выставочном зале Екатеринбургского музея изобразительных искусств с 7 июня по 4 августа пройдет выставка японской гравюры XVIII–XIX веков «Не только Хокусай». В рамках выставки представят избранные произведения японской гравюры из коллекции Олега Малахова (Челябинск), насчитывающей более 500 листов.

На выставке можно будет увидеть гравюры на дереве – так называемые, укиё-э, избранные гравюры Судзуки Харунобу, Китагава Утамаро, Тосюсай Сяраку, Утагава Хиросигэ и Утагава Кунисада, а также их учеников и современников.

Кроме этого, представят работы по таким направлениям, как бидзин-га — изображения красавиц, якуся-э — сцены из пьес театров Кабуки и Но, муся-э — исторические сюжеты и сцены битв, фукэй-га — пейзажи, катё-га — изображения птиц и цветов. В отдельной зоне представят редко экспонируемый жанр эротической гравюры сюн-га — «весенняя картинка». В рамках выставки также пройдут экскурсии, лекции о японском искусстве и мастер-классы.