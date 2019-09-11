«Что хорошо для страны, то хорошо и для Сбербанка» Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис — о второй волне акселератора Сбербанка и 500 startups

Сбербанк и компания 500 startups ищут лучшие IT-проекты. Почему банк снова в поисках бизнес-талантов? Об этом в программе «Цели и средства» Владимир Расулов побеседовал первым заместителем председателя правления Сбербанка Львом Хасисом.

— Сбербанк снова ищет бизнес-таланты: совместно с венчурной компанией 500 Startups вы запустили вторую волну акселератора для технологических предпринимателей. По итогам отбора 25 наиболее перспективных ИТ-компаний попадут в новую программу. А как можно оценить результаты первой волны?

— Я думаю, что предварительно мы уже можем подвести итоги первой волны: она вызвала огромный интерес, и очень много — сотни — стартапов захотели принять в ней участие. Была достаточно напряженная работа в течение акселерационной программы. Много сотрудников из Калифорнии, из компании нашего партнера 500 Startups, участвовали, помогали стартапам сформировать бизнес-модели, их видение своего будущего, стратегии. Потом был Демо День, в рамках которого были отобраны стартапы, в которые мы инвестировали. Часть из них потом поехала в Кремниевую долину и проходила там американскую часть акселерации. Инвестиционные итоги подводить пока, конечно, рано, но две компании уже привлекли иностранные инвестиции, а остальные сейчас находятся в процессе пилотирования своих проектов и со Сбербанком, и с нашими партнерами. Сейчас в Сбербанке есть 12 пилотных проектов с этими компаниями, около 60 различного рода сделок участников финальной части первой волны находятся сейчас в обсуждении для того, чтобы их реализовать. И я думаю, что, по крайней мере, часть из тех 20 компаний, которые мы отобрали в прошлом году, ждет очень успешное будущее.

— Кто может принимать участие в программе в этом году? И по каким направлениям идет отбор?

— Для того, чтобы принять участие, ничего особенного не требуется. Нужно иметь компанию, российское юрлицо в форме ООО. Нужно иметь цифровой продукт, потому что наша программа рассчитана только на высокотехнологические стартапы, у которых есть либо software, либо hardware, соответствующие основным направлениям современного развития технологий. Нужно иметь какой-то минимальный продукт, который может заинтересовать клиентов. И, собственно, мы бы хотели, чтобы у компании уже были первые клиенты, не важно — это юридические лица или физические лица, но те, кто этими сервисами уже начинает пользоваться. Вот, собственно, базовые критерии, которые мы будем использовать при выборе стартапов для инвестирования. И, конечно, важно, чтобы адресуемый рынок для тех технологий, тех бизнес-моделей, которые стартап будет предлагать, был значимым и большим.

— Много ли желающих в этом году участвовать? И все ли необходимые Сбербанку направления сейчас закрывают российские стартапы?

— Мы объявили о запуске программы буквально несколько дней назад, прием заявок будет длиться до 6 октября. По нашему предыдущему опыту примерно 50% всех заявок поступили в последнюю неделю перед завершением, поэтому я хочу призвать потенциальных участников не откладывать и постараться подать свои заявки как можно раньше. В прошлом году 840 компаний приняли участие. И, что важно: мы на это смотрим не только как на возможность вырастить стартапы, которые могли бы войти в экосистему Сбербанка — даже если компания будет успешной в итоге и не войдет в экосистему Сбербанка, мы все равно видим в этом огромный плюс, потому что это хорошо для экономики страны. С точки зрения Сбербанка и того места, которое он занимает на российском экономическом поле, все, что хорошо для страны, то хорошо и для Сбербанка. Плюс мы считаем, что очень важно продвигать саму идею технологического предпринимательства, чтобы в России появлялись свои собственные технологические гении, которые смогут выращивать отечественных «единорогов».

— Оправдывают ли себя затраты на такого рода проекты? И, если не секрет, сколько это все стоит?

— Это стоит определенных денег. В этом году мы будем инвестировать в каждый из стартапов, которые пройдут в финальную часть, по 6 млн руб. Но подвести итог, оправданы ли эти инвестиции или нет, я считаю, мы сумеем только через несколько лет, потому что так же, как при посеве урожая, нужно дать зернам возможность вырасти. При этом у нашего партнера — американского акселератора 500 Startups существенно больше половины даже отобранных стартапов оказываются неуспешными. Тем не менее, то маленькое количество успешных проектов возвращает деньги и за себя, и за тех, кто не смог. Поэтому мы очень надеемся, что эта деятельность для нас тоже не будет убыточной. Но цель наша не только в том, чтобы заработать и не потерять деньги на этих инвестициях, а в том, чтобы способствовать росту технологического предпринимательства в стране.

— А другие инвесторы совместно со Сбербанком могут участвовать в финансировании того или иного стартапа из числа участников этой программы?

— Не только могут, но мы это всячески это приветствуем. В этом году мы привлекли в качестве партнеров в программу около 30 крупнейших российских корпораций, которые тоже будут иметь полный доступ к стартапам, будут иметь возможность инвестировать в них, делать с ними пилотные проекты. Более того, частные лица, заинтересованные в инвестициях в такие стартапы, тоже могут участвовать — могут прийти на Демо День, инвестировать свои личные деньги в стартапы. На нашем сайте www.sberbank-500.ru будет размещена информация и форма заявки на участие, и любой потенциальный инвестор может зарегистрироваться, прийти на Демо День и принять участие.

— Это уже будет некая презентация компаний-победителей, если можно так сказать?

— Да, она состоится в декабре. Частные инвесторы смогут зарегистрироваться, прийти, участвовать и — если у них будет желание —инвестировать в тот или иной стартап, у них будет такая возможность.