ООО «БСК» продолжает реконструкцию ВЛ 500 кВ «Смеловская – Бекетово»

Монтаж металлической опоры ВЛ 500 кВ «Смеловская – Бекетово»

ООО «Башкирская сетевая компания» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») заменило исчерпавшие свой ресурс две железобетонные опоры на новые металлические на магистральной воздушной линии электропередачи 500 кВ «Смеловская – Бекетово». Работы производились силами подрядной организации с использованием крупногабаритной спецтехники. Замену удалось произвести в сжатые сроки, в течение пяти дней.

Высота новой металлической опоры составляет 30 метров. Замена опор на данной ЛЭП – часть масштабной реконструкции ВЛ 500 кВ «Смеловская – Бекетово», начатой в 2011 году, когда сетевики заменили первые опоры. На данный момент заменены десять железобетонных опор, в ближайшие годы планируется заменить еще десять.

ВЛ 500 кВ «Смеловская – Бекетово» является одной из важнейших энергоартерий на территории Южного Урала и обеспечивает энергоперетоки между Челябинской областью и Республикой Башкортостан.