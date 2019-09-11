Жители Ивановской области получили сроки за изготовление автомата Калашникова

Кинешемский городской суд (Ивановская область) приговорил двух местных жителей к пяти годам лишения свободы и штрафам по 200 тыс. руб. за незаконные изготовление и оборот оружия и боеприпасов, сообщили “Ъ” в пресс-службе управления ФСБ по региону.

По версии следствия, осужденные организовали подпольную мастерскую по изготовлению автоматического огнестрельного оружия из охолощенного. Мужчин задержали в декабре 2018 года при попытке продажи изготовленного автомата АК-103 и патронов калибра 7,62 мм. У них изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, 2,5 кг охотничьего пороха, более 50 патронов различного калибра и инструменты для переделки и изготовления средств вооружения.

Александр Тихонов, Ярославль